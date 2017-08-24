AKP sözcüsü Ünal'dan güldüren Konyaspor başkanı açıklaması

Konyaspor Başkanı, AKP'li başkanın akrabası olduğu için mi serbest bırakıldı? AKP'den açıklama geldi





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Mahir Ünal MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. AKP'de yaşanan istifalara ilişkin "İstifalar yenilenme sürecinin bir parçasıdır. Başka anlamlar çıkarmamak gerekir" ifadelerini kullandı.Toplantıda 16 Nisan referandumuna dair sunum yapıldığını kaydeden Ünal, "Yüzde 48'i anlamak için çaba sarf ediyoruz" dedi.





Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasına ilişkin "Devletin güvenlik sorunu haline gelen bir mesele siyasetin müdahalesine açık olamaz. İlgili mahkemeyi dinlemek gerektiğini düşünüyorum. F... yargılamalarında şüphelere asla fırsat vermemeliyiz" yorumunda bulunan Ünal, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorulan soruyu ise yanıtlamaktan kaçındı.





AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarının satır başları şöyle:





İstifalar yenilenme sürecinin bir parçasıdır. Başka anlamlar çıkarmamak gerekir.





KILIÇDAROĞLU'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI





Dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Kurultaya dönük bir reklam çalışması. Adalet Kurultayını bundan sonraki süreçte atlet kurultayı olarak anmak başarısızlıktır. Atletli fotoğraf halktan olmak demek değildir. Dün akşam Kılıçdaroğlu'nu ben de dikkatle izledim. Sonuçta Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanıdır.





DOĞAN AKHANLI'NIN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN MERKEL'İN AÇIKLAMALARI...





Söz konusu kişi bir adi suçlu. İstanbul Tahtakale'de silahlı soygun işlemiş ve bir kişiyi öldürmüş. Kırmızı bültenle aranan kişi daha sonra İspanya'da gözaltına alınıyor. Merkel'in açıklamasının ardından serbest bırakılıyor. Türkiye'nin İnterpol'e çağrıda bulunması normal, Merkel'in açıklamasından sonra şahsın serbest bırakılması anormal.





Biz Alman halkıyla bir sorun yaşamıyoruz. Son iki yılda 50'den fazla sorunlu konu var.





12 İL BAŞKANININ İSTİFASI VE YENİ GÖREVLENDİRMELER...







Mülakatlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde görevlendirmeler devam edecek.





MERAL AKŞENER'İN 2019'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASI...







Bunlar düne kadar en iyi ülkücü biziz diyorlardı. Şimdi en merkez sağ biziz diyorlar. Bunlar bakalım bir parti olsunlar. Doğsunlar, emeklesinler, bakıcaz, görücez. Bizim şu anda bu hareketle ilgili yorum yapmamız çok erken.











