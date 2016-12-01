Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaraylı futbolcu Cavanda'nın da oturduğu rezidansta yangın /01 Aralık 2016 10:43

Galatasaraylı futbolcu Cavanda'nın da oturduğu rezidansta yangın

FLORYA'da Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda ve Emre Belözoğlu'nun babası Mehmet Belözoğlu'nun oturduğu 3 katlı lüks rezidansın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken Cavanda ve Mehmet Belözoğlu'nun rezidansın bahçesine çıktığı görüldü.

Galatasaraylı futbolcu Cavanda'nın da oturduğu rezidansta yangın

Yangın saat 03.00 sıralarında Bakırköy Florya Şenlikköy mahallesi Çatal Sokak'ta bulunan 3 katlı lüks rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galatasaraylı futbolcu Luis Pedro Cavanda ve Emre Belözoğlu'nun babası Mehmet Belözoğlu'nun da giriş katındaki dairelerde oturduğu lüks rezidansın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, yangın sonrası Mehmet Belözoğlu ve Cavanda rezidansın bahçesinde itfaiyenin çalışmalarını izledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Luis Cavanada'nın köpeği ile dışarı çıktığı görüldü.


Gazetecilere yangın ile ilgili bilgi veren Mehmet Belözoğlu, "Yangın klimadan çıktı diyorlar. Emre burada değil, ben babasıyım. Bizde sıkıntı yok çok şükür. Şükürler olsun söndürüldü. Biz yanan rezidansın zemin katında oturuyoruz" dedi.
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