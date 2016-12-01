Samanyolu Haber /Gündem / 616 mülki idare amirinin görev yeri değişti /01 Aralık 2016 10:39

616 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Kaymakam ve vali yardımcılarının atanmasına dair kararname yayımlandı

616 mülki idare amirinin görev yeri değişti


İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca kaymakam ve vali yardımcılarının atanmasına dair yeni kararname yayımlandı. 657 ve 2451 sayılı kanunlar kapsamından yayımlanan kararnameye göre, toplamda 628 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.


Kararname bünyesinde, 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının görev yeri değişirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. 30 kaymakam ve vali yardımcısı ise bakanlık merkez birimlerinde görevlendirildi. Kararnamede ayrıca, 12 mülki idare amirinin bakanlık bünyesinde görev yerlerinin değiştirildi, 9 mülki idare amiri de diğer görevlere atandı.


Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanırken, İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden de duyuruldu.
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