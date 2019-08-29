Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple yeni iPhone'ların tarihini açıkladı /29 Ağustos 2019 21:10

Apple yeni iPhone'ların tarihini açıkladı

Cep telefonu sektörünün büyük oyuncusu olan Apple yeni modelleri gelecek ay tanıtmaya hazırlanıyor. Apple hayranlarının merakla beklediği tarih ise belli oldu.

SHABER3.COM

Amerikalı teknoloji devi Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonları uzun bir süredir merak ediliyor. Birçok sızıntı ile gündeme konu olan iPhone 11 için tanıtım tarihi belirlendi.

Apple tarafından gönderilen davetiyede yeni iPhone modellerinin ve Apple’ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı günü TSİ 20:00 işaret ediliyor.

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch da sahneye çıkacak.

Bunların yanı sıra Apple’ın iPad Pro ile kullanıma sunduğu Pencil ürününün iPhone için uyumlu sürümünün de tanıtılması bekleniyor.

Yeni MacBook modellerinin de tanıtılması beklenen etkinliğin sonrasında ayrıca iOS 13güncellemesi de dağıtılacağı tahmin ediliyor.
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