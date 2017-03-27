Galatasaray'ın efsaneleri Hakan ve Arif'in ihraç edilmesi bile Erdoğan'a yetmedi!

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN İHRACI





Erdoğan'ın açıklaması şöyle:





"Doğrusu Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. Aidat + F... bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler falan da ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur. Bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Atılan 5 kişinin 5'i de içeride"

