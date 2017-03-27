Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'ın efsaneleri Hakan ve Arif'in ihraç edilmesi bile Erdoğan'a yetmedi! /27 Mart 2017 21:57

Galatasaray'ın efsaneleri Hakan ve Arif'in ihraç edilmesi bile Erdoğan'a yetmedi!

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesi bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tatmin etmedi. Erdoğan Galatasaray kongre üyelerinin alkış ve İzmir Marşı tepkisine 'çirkin' dedi.

Galatasaray'da vefa kazandı; Hakan ve Arif ihraç edilmedi

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN İHRACI

Erdoğan'ın açıklaması şöyle: 

"Doğrusu Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. Aidat + F... bağlantısıdır. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler falan da ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki Galatasaray yönetimi eksik kalan kısmını da geçiştirmiş olur. Bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Atılan 5 kişinin 5'i de içeride"
<< Önceki Haber Galatasaray'ın efsaneleri Hakan ve Arif'in ihraç edilmesi... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:40