Galatasaray Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı.







Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Galatasaray rakibini yenerek Türkiye Kupası'nı müzeye götürmeyi başardı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik üstünlükle kupaya uzanmayı başaran taraf oldu.





Maçın 2. yarısının son 20 dakikalık bölümünde sinirler bir hayli gerildi. Özellikle Akhisarspor cephesinde verilen penaltılara ve kırmızı karta büyük tepki vardı.