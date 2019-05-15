Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz'de 4.4'lük deprem oldu /15 Mayıs 2019 23:23

Akdeniz'de 4.4'lük deprem oldu

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının Akdeniz'in yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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