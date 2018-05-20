Spor Toto Süper Lig sona erdi ve Galatasaray şampiyon oldu.



İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray rakibini 66. dakikada Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yendi ve 2017/18 sezonunu 75 puanla şampiyon olarak tamamladı.





65. dakikada Kosanovic'in ceza alanı içinde Gomis'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Gomis, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.





HEM GOL KRALI HEM DE 'BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU' OLDU





Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.





Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi oldu. Eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza 28 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.





Gomis, bu sezon resmi maçlarda attığı gollerle Galatasaray'ın tarihine geçti. Galatasaray'da bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 32 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Mario Jardel'in rekoruna ortak oldu.





Brezilyalı Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu kırmıştı.



