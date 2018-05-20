Spor Toto Süper Lig sona erdi ve Galatasaray şampiyon oldu.
İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray rakibini 66. dakikada Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yendi ve 2017/18 sezonunu 75 puanla şampiyon olarak tamamladı.
65. dakikada Kosanovic'in ceza alanı içinde Gomis'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Gomis, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.
HEM GOL KRALI HEM DE 'BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU' OLDU
Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.
Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi oldu. Eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza 28 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.
Gomis, bu sezon resmi maçlarda attığı gollerle Galatasaray'ın tarihine geçti. Galatasaray'da bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 32 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Mario Jardel'in rekoruna ortak oldu.
Brezilyalı Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu kırmıştı.
FENERBAHÇE SEZONU 2. SIRADA TAMAMLADI
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunu 2. sırada tamamladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Jose Fernandao, Roberto Soldado ve Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, şampiyon Galatasaray'ın arkasında kaldı.
Karşılaşmada Atiker Konyaspor'un gollerini Fofana ve Jahovic kaydetti. Fenerbahçe sezonu 72 puanla 2'nci, Atiker Konyaspor ise 36 puanla 15. sırada bitirdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İÇİN ÖN ELEME OYNAYACAK
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı başaramadı.
Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alabilmek için ön eleme oynayacak.
BAŞAKŞEHİR SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADI
por Toto Süper Lig'in son hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir sezonu 3. sırada tamamladı.
Bu sezon 34 maçta 22 galibiyet, 6'şer beraberlik ve mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 72 puan topladı.
Galatasaray'ın 75 puan ile şampiyon olarak tamamladığı sezonda, Fenerbahçe 72 puan ve averajla aynı puandaki Medipol Başakşehir'in önünde 2. sırada yer aldı.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Turuncu-lacivertliler, üst üste dördüncü kez Avrupa kupalarında yer alacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turundan katılacak.
BEŞİKTAŞ 4. SIRADA KALDI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı Anderson Talisca'nın kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üst üste goller bulan Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı. Süper Lig'de 21. galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, 8 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 71 puan topladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'de şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gerisinde sezonu 4. sırada tamamladı.
Beşiktaş'ta 3 sezon forma giyen ve Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou R&F Futbol Kulübüne transfer olan Dusko Tosic, siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.