Leyla Alaton’dan TOBB'a tepki: Yazıklar olsun

Alaton, TOBB’un resmi internet sitesinde yer alan ‘TOBB Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı’ haberinin ekran görüntüsünü kendi Instagram hesabından paylaştı.
‘ERKEK GİBİ NURTOPU YENİ YÖNETİMİNİZ HAYIRLI OLSUN!’
Alaton, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünün altına şunları yazdı: “Tebrikler TOBB! Erkek gibi nurtopu yeni Yönetim Kurulunuz hayırlı olsun iş dünyamıza!!! Biriniz de mi çıkıp ‘kadınsız olmaz’ diyemediniz. Yazıklar olsun.”
“Yine söylediğim gibi çıktı. Asıl ‘cesaret’ kimde buyrun görün! Bir tanesi çıkıp kadınsız olmaz diyememiş.” ifadelerini kullanan Leyla Alaton, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) başta olmak üzere bütün kadın sivil toplum kuruluşları olarak bu tavrı kınadıklarını belirtti.
ALATON’A SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI
Alaton’un paylaştığı fotoğraf ve yoruma sosyal medyadan onlarca destek mesajı geldi.
Alaton’a hitaben ‘yorum yapan Gazeteci Can Aksın şunları kaydetti: “TOBB’da genel kurulun başlayacağı günün sabahı Rifat Hisarcıklıoğlu kendi oluşturduğu listeyi açıklar ve seçime gidilir. Rifat bey pek kimseye danışmaz. Kendisi Kayserilidir.”
HİSARCIKLIOĞLU 2001’DEN BU YANA TOBB BAŞKANI
365 oda ve borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2001 yılında Başkan olarak seçilmişti.
2002, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilen Hisarcıklıoğlu 15 Mayıs’ta Ankara’da yapılan 74. Genel Kurul’da 5 yıllığına aynı göreve getirildi.
74. GENEL KURUL 15. MAYIS’TA YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığı’na seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 15 Mayıs 2018 tarihinde bir araya gelen yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımı yapıldı.
Buna göre TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı şöyle:
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1.Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası): Başkan Yardımcısı
2.Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası): Başkan Yardımcısı
3.Salih Z. Murzioğlu (Samsun Ticaret ve San. Odası): Başkan Yardımcısı
4.Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası): Başkan Yardımcısı
5.Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası): Başkan Yardımcısı
6.Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası): Sayman Üye
7.Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası): Üye
8.Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası): Üye
9.Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası): Üye
10.Öztürk Oran (İstanbul Ticaret Odası): Üye
11.Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası): Üye
12.Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası): Üye
13.Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası): Üye
14.Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası): Üye