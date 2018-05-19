Leyla Alaton’dan TOBB'a tepki: Yazıklar olsun

Alaton, TOBB’un resmi internet sitesinde yer alan ‘TOBB Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı’ haberinin ekran görüntüsünü kendi Instagram hesabından paylaştı.







‘ERKEK GİBİ NURTOPU YENİ YÖNETİMİNİZ HAYIRLI OLSUN!’

Alaton, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünün altına şunları yazdı: “Tebrikler TOBB! Erkek gibi nurtopu yeni Yönetim Kurulunuz hayırlı olsun iş dünyamıza!!! Biriniz de mi çıkıp ‘kadınsız olmaz’ diyemediniz. Yazıklar olsun.”





“Yine söylediğim gibi çıktı. Asıl ‘cesaret’ kimde buyrun görün! Bir tanesi çıkıp kadınsız olmaz diyememiş.” ifadelerini kullanan Leyla Alaton, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) başta olmak üzere bütün kadın sivil toplum kuruluşları olarak bu tavrı kınadıklarını belirtti.

ALATON’A SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Alaton’un paylaştığı fotoğraf ve yoruma sosyal medyadan onlarca destek mesajı geldi.

Alaton’a hitaben ‘yorum yapan Gazeteci Can Aksın şunları kaydetti: “TOBB’da genel kurulun başlayacağı günün sabahı Rifat Hisarcıklıoğlu kendi oluşturduğu listeyi açıklar ve seçime gidilir. Rifat bey pek kimseye danışmaz. Kendisi Kayserilidir.”



