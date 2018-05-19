Samanyolu Haber /Ekonomi / Leyla Alaton’dan TOBB'a tepki: Yazıklar olsun /19 Mayıs 2018 18:32

Leyla Alaton’dan TOBB'a tepki: Yazıklar olsun

Kalp stenti imal eden Alvimedica’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yeni yönetiminde kadın üye olmamasına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Alaton, TOBB’un resmi internet sitesinde yer alan ‘TOBB Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı’ haberinin ekran görüntüsünü kendi Instagram hesabından paylaştı. 

‘ERKEK GİBİ NURTOPU YENİ YÖNETİMİNİZ HAYIRLI OLSUN!’

Alaton, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünün altına şunları yazdı: “Tebrikler TOBB! Erkek gibi nurtopu yeni Yönetim Kurulunuz hayırlı olsun iş dünyamıza!!! Biriniz de mi çıkıp ‘kadınsız olmaz’ diyemediniz. Yazıklar olsun.” 

“Yine söylediğim gibi çıktı. Asıl ‘cesaret’ kimde buyrun görün! Bir tanesi çıkıp kadınsız olmaz diyememiş.” ifadelerini kullanan Leyla Alaton, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) başta olmak üzere bütün kadın sivil toplum kuruluşları olarak bu tavrı kınadıklarını belirtti.  

ALATON’A SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI

Alaton’un paylaştığı fotoğraf ve yoruma sosyal medyadan onlarca destek mesajı geldi. 

Alaton’a hitaben ‘yorum yapan Gazeteci Can Aksın şunları kaydetti: “TOBB’da genel kurulun başlayacağı günün sabahı Rifat Hisarcıklıoğlu kendi oluşturduğu listeyi açıklar ve seçime gidilir. Rifat bey pek kimseye danışmaz. Kendisi Kayserilidir.”  

HİSARCIKLIOĞLU 2001’DEN BU YANA TOBB BAŞKANI
365 oda ve borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye’nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2001 yılında Başkan olarak seçilmişti. 

2002, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilen Hisarcıklıoğlu 15 Mayıs’ta Ankara’da yapılan 74. Genel Kurul’da 5 yıllığına aynı göreve getirildi.

74. GENEL KURUL 15. MAYIS’TA YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığı’na seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 15 Mayıs 2018 tarihinde bir araya gelen yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımı yapıldı.
Buna göre TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı şöyle:
?
1.Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası): Başkan Yardımcısı

2.Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası): Başkan Yardımcısı

3.Salih Z. Murzioğlu (Samsun Ticaret ve San. Odası): Başkan Yardımcısı

4.Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası): Başkan Yardımcısı

5.Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası): Başkan Yardımcısı

6.Faik Yavuz  (Ankara Ticaret Borsası): Sayman Üye

7.Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası): Üye

8.Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası): Üye

9.Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası): Üye

10.Öztürk Oran (İstanbul Ticaret Odası): Üye

11.Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası): Üye

12.Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası): Üye

13.Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası): Üye

14.Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası): Üye
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Leyla Alaton’dan TOBB'a tepki: Yazıklar olsun Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:52