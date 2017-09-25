Samanyolu Haber /Gündem / Gaffar Okan'ın gazi koruma polisine terör tutuklaması! /25 Eylül 2017 18:24

Gaffar Okan'ın gazi koruma polisine terör tutuklaması!

Eskişehir'de gerçekleştirilen Cemaat operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 kişinden birinin, Diyarbakır’da öldürülen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın motosikletli koruma polislerinden M.D. olduğu bildirildi.

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Gaffar Okkan'ın koruma polisi tutuklandı
 
 Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cemaat soruşturması kapsamında MİT'in ByLock fişleme listelerine dayanarak geçen 14 Eylül’de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
 
Götürüldükleri KOM Şubesi’nde sorguları tamamlanan 15 kişinin tamamı geçen 19 Eylül’de çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
 
Tutuklananlar arasında malulen emekli gazi polis memuru M. D.’nin de olduğu belirtildi. M. D.’nin 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’a yapılan suikast sırasında motosikletli koruma ekibinde yer aldığı ve olayda yaralandığı, 2009 yılında da malulen emekliye ayrıldığı belirtildi.
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