Gabon'dan kaçırılan Türk öğretmenler ilk kez hakim karşısında, suçlamalarsa absürd

Orta Afrika ülkesi Gabon’daki yaşarken rüşvetle kaçırılan ve Türkiye'de sözde “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “Uluslararası casusluk” gibi absürd suçlamalarla tutuklanan üç eğitimcinin yargılanmasına başlandı.





İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu öğretmenler Adnan Demirönal, İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar getirildi. İlk savunmayı Gabon’da bulunan Hizmet okullarında çalışan Adnan Demirönal yaptı. Demirönal, “Gabon’da öğretmenlik yaparak ailemin geçimini sağlıyordum. Beklenmedik şekilde gözaltına alındım. Ters kelepçe takılarak getirildim. 15 aydır tutukluyum. ‘İmam’ denerek kastedilen şey nedir, anlamış değilim. Herhangi bir örgüte bağlı değilim, ailem de dahil sicilimiz temizdir. Tüm örgütlere lanet gözüyle bakarım” dedi. Demirönal, “yaptığım tek iş öğretmenlik. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.





“EKMEK DAVASI PEŞİNDEYDİM”





Eğitimci İbrahim Akbaş ise “Yaşamımın büyük bir kısmı yurtdışında geçti. En son Gabon’da çalıştım. Öğretmenlik yaptım. Ekmek davası peşindeydim. Terörle ilgili hiçbir eylemim olmadı. Yurtdışında kazandığım paraları Bank Asya’da biriktirdim. Örgütsel amaçla para biriktirmedim. Muhafazakar yapım nedeniyle bu bankayı tercih ettim” dedi. 21 yıldır yurtdışında yaşadığını, son 5 yıldır Gabon’da öğretmenlik yaptığını ifade eden Akbaş, Türk kültürüne ait öğretim yaptıklarını, düzenlenen etkinliklere Gabon ve Türk bürokrat ve devlet adamlarının da zaman zaman katıldığını söyleyerek tahliyesini talep etti.





MAHKEME TAHLİYE TALEPLERİNİ REDDETTİ





Osman Özpınar da ters kelepçeli olarak getirildiklerini, 23 gün gözaltında tutulduğunu belirterek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sanık Özpınar, “Silahlı terör örgütü kurduğum ve yönettiğim iddia edilmiş. Ben öğretmenlik yaptım. O okulun müdürüydüm. Gabon’da Pakistan’da, Ekvator’da bu işleri yapmış olmam Anayasal bir haktır. Silahlı terör örgütü ile alakalı değil” dedi. Kendisine suç olarak Bank Asya'da hesabının olması gösterilen Özpınar “14 aydır tutukluyum kime casusluk yapmışım, hangi bilgiyi vermişim. Benimle ilgili bir devlet başkanı aramış mı sorulsun. Tahliyemi talep ederim” dedi.





Mahkeme heyeti, üç eğitimcinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





İDDİANAME





İddianamede, Nisan 2018’de Gabon’dan Türkiye’ye kaçırılarak getirilen tutuklu öğretmenler Adnan Demironal, İbrahim Akbaş ve Osman Özpınar’ın “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 10 yıldan 22,5 yıla kadar ve “Uluslararası casusluk” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.