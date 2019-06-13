"Dostluk fidanı" kurudu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray’ın bahçesine diktikleri sembolik dostluk fidanının kurumasını "trajedi" olarak görmedi.





İsviçre’de yayın yapan RTS’ye konuşan Macron, fidanın kuruması için “Bu bir trajedi değil.” yorumunu yaparken, “Ona (Trump’a) yeni bir tane göndeririz.” dedi.





MACRON: SEMBOLİK OLAN FİDANI BERABER DİKMEKTİ





İnsanların her şeye sembolik anlam yüklememesi gerektiğini belirten Macron, sembolik olanın ‘fidanı birlikte dikmek’ olduğunu vurguladı.





Karantinanın ardından zavallı ağacın kurtulamadığının anlaşıldığını belirten Macron, "Yeni bir meşe göndereceğim. Çünkü ABD'li deniz piyadelerinin ve insanlarımız arasında özgürlük için kurulan dostluğun buna değer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.





Fransa lideri Macron, 2018'in nisan ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Donald Trump’a "sembolik" anlamı olan bir meşe fidanı hediye etmişti.





Trump (solda), Macron'un hediye ettiği meşe fidanını eşleriyle birlikte iki ülke arasındaki dostluğu sembolize etmesi için Beyaz Saray'ın bahçesine dikmişti.





KARANTİNAYA ALINDIĞI SÖYLENMİŞTİ, KURUDU





Fidanın ekildikten kısa süre karantinaya alınmak üzere yerinden kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.





Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gérard Araud, ABD'ye ithal edilen tüm canlı organizmalar için karantina durumunun zorunlu olduğunu belirterek duruma açıklık getirmişti.





Araud, "Fidan daha sonra tekrar dikilecek." dese de fidanın kuruduğu anlaşılmıştı.





Fidan, 1'inci Dünya Savaşı sırasında 2 bin Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Fransa'nın kuzeyindeki bir ormandan getirilmişti.