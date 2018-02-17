Fuhuş çetesiyle bağlantısı olan Emniyet Müdürü serbest

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Kocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocaoğlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



İstanbul'da tehditle senet imzalatılan kadınların fuhuşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Kocağolu'nun da bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ





Emniyet Müdürü Kocaoğlu’nun adının geçtiği soruşturma kapsamında, geçen ayki operasyondan sonra şüphelilerin ve tanıkların verdiği ifadelerine ulaşıldı. Masaj salonu ortaklarından bir kadın ifadesinde, emniyet müdürüyle ilişkisi olduğunu ve rüşvet verdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında serbest kalan Çiğdem B.’nin ifadesinde, şu iddialarda bulunduğu belirtildi:







“6-7 ay kadar önce Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Müdür İbrahim Kocaoğlu ile tanışmaya gittim. Sohbet ettikten sonra ‘Sizinle görüşmek istediğim bir konu var ama burası uygun değil’ dedim. ‘Akşam yemekte görüşürüz’ dedi.”





'PARA OLAYINI DÜZENLİ HALE GETİRDİK'





Çiğdem B., daha sonra emniyet müdürü ile Kalamış’ta buluştuklarını sonra da Şişli’deki evine gittiklerini belirtti. Çiğdem B. ifadesinde, rüşvet verdiği iddiasını ise şöyle anlattı:





“İbrahim Müdür’e ilk etapta işlettiğimiz salonlara göz yumması ve polis tarafından uygulama yapılmaması için 30.000 lira para, daha sonra 3 adet pahalı cep telefonu verdik. Ardından para verme olayını haftalık 7500 lira olarak düzenli hale getirdik.”





'ARTIK SALONA BASKIN YOK, VİDEOSUNU ÇEKTİM'





Şükrü B. adlı şüpheli, Çiğdem B.’nin, emniyet müdürü ile ilişkisini çevresine nasıl anlattığına dair şu ifadeyi verdi:





“Çiğdem B.’yi yıllardır tanırım. Masöz olarak çalışır. Niyazi Ato’nun ortağıdır. Masaj salonuna sürekli polis baskını yapıldığından kızlar tedirgindi. Bir gün Şişli’deki masaj salonuna Çiğdem keyifli şekilde geldi. ‘Kızlar emniyet müdürü sevgili yaptım. 4-5 gündür takılıyoruz. Habersiz videosunu çektim. Bundan sonra Kadıköy’deki masaj salonumuza baskın yapılmayacak. Polis bizi idare edecek’ dedi. Hatta müdür, kendisinden habersiz salonlara baskın yapan polisleri sürgüne göndereceğini Çiğdem’e anlatmış.”





Tanıklık yapan bir polis memuru da Çiğdem B.’nin telefonda konuşurken karşısındaki kişiye, “Bizim bunlara verdiğimiz para az geldi” dediğini aktardı.