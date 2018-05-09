Samanyolu Haber /Gündem / Frodo da ''TAMAM'' dedi! /09 Mayıs 2018 11:59

Frodo da ''TAMAM'' dedi!

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo’su oyuncu Elijah Wood’dan, muhalefet kanadında başlayan “TAMAM” kampanyasına destek geldi.

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Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodu’su oyuncu Elijah Wood’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletim getirdi. Onlar ‘Tamam’ derse, kenara çekiliriz” sözlerinin ardından muhalefet kanadında başlayan “TAMAM” kampanyasına destek geldi.

Wood, kişisel Twitter hesabından “#tamam” mesajı paylaştı.



Elijah Wood Ekşi Fest’15 kapsamında geldiği İstanbul’da daha önce pek çok kez beğenisini dile getirdiği Selda Bağcan ile tanıştığı sırada çekilen fotoğraflarla Türkiye’de adından söz ettirmişti.
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