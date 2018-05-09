Samanyolu Haber /Gündem / Akın Öztürk'e 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi /09 Mayıs 2018 11:40

Akın Öztürk'e 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Savcı, 15 Temmuz'da 'Genelkurmay Başkanlığının işgal edilmesi'yle ilgili davada mütalaasını açıkladı.

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'15 Temmuz darbe girişimi' davası kapsamında 224 sanığın yargılandığı 'Genelkurmay çatı' davasında savcı mütalaasını açıkladı. Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu ve 'yurtta sulh konseyi' üyeleri olduğu iddia edilen kişiler hakkında 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre savcı 12 şüpheli hakkında beraat kararı talep etti. Ancak 'darbe girişiminin bir numaralı askeri kanat sorumlusu olduğu' iddia edilen Hava Kuvvetleri eski Komutanı, YAŞ üyesi Akın Öztürk hakkında 'darbe, cumhurbaşkanına suikast ve adam öldürme' iddialarıyla 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Eski Kurmay Albay Fırat Alakuş'un da 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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