Samanyolu Haber /Gündem / 6 bin 'AKP Trollü' uluslararası rapora girdi /15 Kasım 2017 13:45

6 bin 'AKP Trollü' uluslararası rapora girdi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yayımladığı 'İnternette Özgürlük: 2017' raporunda en dikkat çeken bölümlerden biri AKP'nib sosyal medya trolleri ile ilgili bölümdü.

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Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un “İnternette Özgürlük 2017” raporu dün yayınlandı. Geniş şekilde haber olan raporda en dikkat çeken bölüm AKP'nin Sosyal Medya trolleriyle ilgili bölümdü. 

Sosyal medyaya sansür

Raporda dünya genelinde internet özgürlüğünü tehdit eden en önemli gelişmelerden biri olarak, hükümetlerin sosyal medyada bilgileri manipüle etmek için gösterdiği çabaya işaret edildi. Rapora göre son bir yılda 65 ülkeden 30’unda hükümetler, demokrasiyi zayflatmak için internetteki tartışmaları kontrolü altına almaya çalıştı. Oysa 2016 yılı raporunda bu kapsamda 23 ülkenin adı geçiyordu. Raporda son birkaç yıldır bu uygulamanın daha da yaygın hale geldiğine dikkat çekildi.

Türkiye’de 6 bin troll

Raporda hükmetlerin ücretli yorumcular, troller, botlar, yalan haber siteleri, liderlerin popülerliğini artırmak için propaganda merkezleri gibi yöntemlere başvurduğu aktarıldı. Bu konuda Türkiye’deki duruma ilişkin “Türkiye’de ‘AK Troller’ olarak adlandırılan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından desteklendiği iddia edilen 6 bin kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem yarattı ve muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı” değerlendirmesi yapıldı.

Seçimleri etkiliyor

Sosyal medyadaki dezenfarmasyonun geçen yılki ABD seçimleri dahil toplam 18 ülkede seçim sonuçlarında önemli bir rol oynadığı da vurgulandı. Devlet sansürünün daha ziyade mobil bağlantıyı hedef aldığına yer verilen raporda, geçen yıl internet kapatmaya yönelik girişimlerin yaklaşık yarısının doğrudan mobil bağlantıyı, diğer yarısının ise hem mobil hem de sabit bağlantıları hedef aldığı bildirildi.
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