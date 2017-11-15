ABD'yle Rusya arasında medya savaşı









ABD istihbaratı, Kremlin’in 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek için RT’yi kullandığını öne sürüyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.





Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, önerilen yasa değişikliklerinin Adalet Bakanlığı’na yabancı medyanın tescillenmesi için yetki vereceğini söyledi.





Bakanlıkça tescillenen yabancı medya kuruluşları, yabancı kaynaklı sivil toplum kuruluşlarının tabi olduğu 2012 tarihli yasa çerçevesinde faaliyet gösterecek.





Yasaya göre ülke dışından mali olarak desteklenen ve siyasi eylemlerde bulunan tüm gruplar “yabancı kurum” olarak tescillenmek zorunda. Ancak yasanın siyasi eylem tanımlamasının muğlak olması, neredeyse her türlü sivil toplum kuruluşunu etkileyebilir.





Yasa değişikliğinin Duma’da hızla onaylanarak, parlamentonun üst kanadından da geçmesi ve Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanması bekleniyor.





Yasa değişikliğinin nasıl uygulanacağı da belirsiz; ancak Rus yetkililer ve vekiller, ABD’nin eylemleriyle orantılı bir yaklaşım sergileyeceklerini vurguladı.





Yasadan Amerika’nın Sesi, Radio Free Europe/Radio Liberty ve CNN gibi ABD kuruluşlarının etkilenmesi bekleniyor.