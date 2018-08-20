Samanyolu Haber /Dünya / Fransız devi , İran'dan resmen çekildi /20 Ağustos 2018 14:58

Fransız devi , İran'dan resmen çekildi

Fransız Total şirketi İran Güney Pars projesindeki faaliyetine resmen son verdi. Faaliyetlerine son vereceğini iki ay önce açıklayan Total'in işlerinin Çin devlet şirketi olan CNPC'ye devredilmesi gündemde.

SHABER3.COM

İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh, Fransız enerji şirketi Total'in ABD'nin İran ile iş yapan yabancı şirketlere yaptırım uygulama tehdidinden dolayı, ülkesindeki faaliyetine son verdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Total'in Güney Pars doğalgaz projesinin 11. fazındaki çalışmalarının sona erdiğini belirten Zanganeh "(Total'in yerine) baka bir şirket getirme sürecine başladık" dedi. Zanganeh, bakanlığın internet sitesi SHANA üzerinden bugün yaptığı açıklamada ise, Total'in ayrılma kararını iki ay önce açıklamış olduğunu belirtti.

İranlı yetkililer, Güney Pars doğalgaz projesinde Total'in yerini Çin'in devlet şirketi olan CNPC'nin alabileceğini ve bu sahada sahip olduğu yüzde 30 hisseyi yüzde 80'e çıkarabileceğini söylemişlerdi.

ABD, 2015 yılında İran ile büyük devletler arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yeniden yaptırımlar getirmişti.
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