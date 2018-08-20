Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da yayaların arasına araç girdi, yaralılar var /20 Ağustos 2018 15:03

İspanya'da yayaların arasına araç girdi, yaralılar var

Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaydedildi

SHABER3.COM

İspanya’nın Zaragoza kentinde bir araç, yayaların arasına daldı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
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