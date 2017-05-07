Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı: Emmanuel Macron kimdir?

Kurduğu siyasi oluşum "En Marche"ın (Yürüyüş) adına yakışır bir şekilde Macron da sürekli "hareket halinde olan" bir siyasetçi olarak biliniyor.



Ancak 39 yaşındaki siyasetçi, adaylığıyla hem hükümetinde görev yaptığı Sosyalist Parti'nin temsil ettiği sol cephenin hem de muhafazakâr sağın tepkisini çekti.





Merkez siyaseti temsil eden Macron, Nisan 2016'da seçim kampanyasını başlatarak bağımsız aday oldu.





O dönem yola çıkış amacını sadece sağcıları ve solcuları değil, "Fransa halkını birleştirmek" olarak açıklamıştı.





Eski bir yatırım bankacısı olan Macron, önce Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanlığını yürüttü, ardından 2014'te ekonomi bakanı oldu.





Dikkatleri ilk olarak 'Macron Yasası' ile çekti





Bu nedenle merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı olmak için yarışan ancak adaylığı François Fillon'a kaybeden eski başbakan Alain Juppe, Macron'un bağımsız aday olarak sosyalist cumhurbaşkanı François Hollande'ı "sırtından bıçakladığını" söylemişti.





Kabineye ilk girdiği dönemlerde fazla göze batmayan eski bakan, daha sonra dükkanların pazar günleri de açık kalmasını sağlayan ve ekonominin bazı sektörlerindeki düzenlemeleri kaldıran tartışmalı "Macron Yasası" ile dikkatleri üzerine çekti.





Düzenlenen protesto eylemleri ve partinin daha sol kanadından gelen itirazlara rağmen dönemin başbakanı Manuel Valls'in desteğiyle bu tasarı yasalaştı.

Macron, BBC'nin HARDtalk programına konuk olduğunda sosyalist muhaliflerin sayısının oldukça düşük olduğunu söyledi.





Ekonomik büyümeyi artırmayı hedefleyen bir dizi iş dünyası yanlısı politika önerilerinden dolayı Fransa'da iş insanları tarafından taze kan olarak görülen Macron, dijital alandaki yeni girişimlere ve uzun mesafeli otobüs pazarına verdiği destekle biliniyor.





Fransız iş dünyası tarafından ekonomiye yeni bir soluk getirmesi beklenen siyasetçi, yaptıkları işte uzmanlaşmak isteyen gençler için yeterli olmadığı gerekçesiyle haftalık 35 saat olan çalışma süresini artırmayı vaat ediyor.



