Beşiktaş son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafona Arena'da oynanan Derbi maçta 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marcelo kendi kalesine attı. Ligin bitimine 4 hafta kala Beşiktaş, önemli bir yara daha aldı.





Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş 45+1. dakikada Vincent Aboubakar'ın golü ile 1-0 öne geçti.





Fenerbahçe'de Skrtel 88. ve Josef de Souza da 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.





Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marcelona kendi kalesine attı.





Bu beraberliğin ardından puanını 65'e yükselten siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi yarışındaki umutlarını bitirdi







