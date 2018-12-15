Fransa'daki olaylar Milli Piyangocuların yeleklerini imha ettirdi





2018‘in son günlerinde, büyük ikramiye çıkması umuduyla piyango biletleri satışa sunulurken, Fransa'daki olaylar, İzmir'de milli piyango bayilerinin yelek rengini değiştirtti. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası, piyango bileti satan kişilere dağıtacağı 'sarı yelek'leri imha ederek 'turuncu yelek' bastırdı.

Bu yıl 70 milyon lira olan Milli Piyangonun büyük ikramiyesi, herkesin hayallerini süslüyor.









TEPKİ ÇEKMESİN DİYE

Yılbaşında bilet satışlarının artması ise şehir dışından kente gelerek bilet satmaya çalışan korsan biletçilerin de iştahını kabartıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri bu durumun önüne geçmek için bayilere özel sarı yelek bastırdı. Ancak Fransa’da Sarı Yeleklilerin gerçekleştirdiği protestolar sebebiyle oluşabilecek tepkilerden dolayı sarı yelekler turuncuya döndü. Bayilere özel turuncu yelek bastırılırken, daha önce bastırılan 500 adet sarı yelekler de imha edildi.