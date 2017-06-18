Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da seçimlere Macron damgası /18 Haziran 2017 23:23

Fransa'da seçimlere Macron damgası

İlk sonuçlara göre LREM ve küçük ortağı MODEM partisi, 360 milletvekili çıkararak 577 koltuklu mecliste mutlak çoğunluğu elde etti.

SHABER3.COM

Merkez- merkez sağ eğilimli Cumhuriyetçiler (LR) ve Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği (UDI) ittifakı 133 milletvekili kazandı.
2012 yılında yapılan bir önceki seçimde yaklaşık 300 milletvekili çıkararak mecliste çoğunluğu elde eden Sosyalist Parti (PS), sosyal demokrat ve çevreci eğilimli küçük ortaklarıyla beraber yeni mecliste sadece 46 milletvekiliyle temsil edilecek. PS lideri Jean-Christophe Cambadelis, kesin sonuçları beklemeden liderlikten istifa ettiğini duyurdu.

Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 19'undan fazlasını alarak sansasyon yaratan Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) ise Fransız Komünist Partisi'yle (PCF) birlikte 26 milletvekili çıkarmayı başardı. 

Aşırı sağcı Milli Cephe (FN) partisi de yeni mecliste 6 vekille temsil edilecek. Partinin seçilen vekilleri arasında lideri Marine Le Pen de bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Le Pen ilk defa milletvekili seçiliyor. 
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