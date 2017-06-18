Samanyolu Haber /Dünya / ABD öncülüğündeki koalisyon uçağı, Suriye savaş uçağı düşürdü /18 Haziran 2017 23:31

ABD öncülüğündeki koalisyon uçağı, Suriye savaş uçağı düşürdü

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka bölgesinde Suriye hava kuvvetlerine ait bir uçağı düşürdüğü bildirildi.

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Suriye ordusuna ait savaş uçağının Rakka'nın güneyinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde uçağımız, DEAŞ'la mücadeleye yönelik görevini yerine getirirken düşürüldü” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre uçak düşürüldü, pilot ise şimdiye kadar halen bulunamadı.

İRAN'DAN SURİYE'YE FÜZE SALDIRISI

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesi sepahnews'ten yapılan yazılı açıklamada, Tahran'daki terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyru'z Zur kentine Kermanşah ve Kürdistan eyaletlerinden yerden yere füze atışı yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "tekfirci teröristlere" yönelik yapıldığı iddia edilen saldırı sonucu bazı terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Başkent Tahran'da 7 Haziran günü İran Meclisi ve devrim önderi Ayetullah Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 saldırganla birlikte 23 kişinin öldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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