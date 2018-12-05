Fransa'da 'Sarı Yelekliler' Macron'u sallıyor









Fransa’da Kasım ortalarında çevreyi koruma ile gerekçelendirilerek akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve hayat şartlarının güçleşmesi karşısında patlayan protesto dalgası dinmiyor. Başşehir Paris, haftalardır savaş alanına dönerken, gösterilerde en öne çıkan aşırı sağcı lider Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Cephe’nin tabanı olduğu söylenen ‘Sarı Yelekler’… Protesto dalgasına sonradan sendikalar, öğrenciler ve sol grupların da katıldığı haberleri gelse de ‘Sarı Yelekler’in hakimiyeti tartışılıyor. Her şartta gelişmeler neoliberal politikaları yüzünden popülaritesi son derece düşmüş durumdaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u zorda bırakmış durumda. Paris’te yaşayan Inalco Enstitüsü’nden akademisyen Alican Tayla ‘ya göre, Fransa’daki protestolar ‘gerçek anlamıyla bir halk hareketi’.





‘’Halkın yüzde 70-80’i bu hareketi destekliyor’’





Avrupa’daki diğer ülkelerde de neoliberal düzene yönelen bir öfke ve memnuniyetsizliğin ve güvenin artık neredeyse yok olmasının söz konusu olduğunu belirten Tayla, “Sarı yeleklerin kim olduğu sorusu aslında bize sadece eylemlere katılanların kim olduğunu değil, genel olarak sadece Fransa’da da değil, Avrupa’nın çok büyük bir kesimine hatta Batı demokrasileri çok büyük bir kesime yayılmış genel bir öfke, memnuniyetsizlik, genel düzene güvenin artık neredeyse yok olması söz konusu. Bunu da bize açıklayan birçok anahtar sunuyor. Sarı yeleklerin o yüzden kim olduğunu anlamak mümkün değil. Ben de sağda solda görüyorum, kimisi esas olarak aşırı sağcılar diyor, kimisi sadece sosyo-ekonomik bir realite üzerinden alt gelirliler diyerek açıklamaya çalışıyor. Bunların hepsi yetersiz. Çünkü belki de ilk defa son yıllarda kelimenin gerçek anlamıyla bir halk hareketiyle karşı karşıyayız. Halk hareketi içinde solcusu da olan sağcısı da olan hiç politize olmayan kesimleri de olan fakat sonuç olarak mevcut düzene karşı halkın hissiyatının büyük çoğunluğunu oluşturan bir kitle söz konusu. O yüzden en son bu sabah yeni yapılmış anket sonuçlarını gördüm. Hemen hemen bütün anketlerde ortalama olarak son şiddet olaylarına rağmen Fransız halkının yüzde 70-80’i bu hareketi destekliyor.’’ diye konuştu.









Fransa’da zamlar askıda





Fransa’da “Sarı yelekliler” adı altında örgütlenen eylemciler, 10 gündür ülke genelinde düzenlendikleri gösterilerde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıta getirilen vergi zamlarını geri çektiklerini duyurdu. Fransa Başbakanı ‘Akaryakıt vergisi artırımı dahil 3 malî tedbiri 6 ay için askıya aldık. Şiddet sona ermeli. Devlet kamu düzeninin, barışın garantörü, vergi olmaması ulusal birliği tehlikeyle atar. Daha iyi bir alternatif için araç bakım testlerini 6 ay için askıya aldık’ dedi.