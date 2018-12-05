Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor





Önceki ay son 15 yılın zirvesini gören enflasyon rakamları, Kasım ayında geriledi ve 20 ay sonra ilk kez bir önceki aya göre eksi çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre; TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ise yüzde 2,53 düşüş gösterdi. Böylelikle Ekim ayında yüzde 25,24 olan TÜFE 21,62’ye, yüzde 45,01 olan Yİ-ÜFE ise yüzde 38,54’e gerilemiş oldu. Rakamları değerlendirerek, düşük büyümenin işsizlik artışı getireceği yorumunu yapan çok sayıda ekonomist var. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Hurşit Güneş de hem ihracat rakamlarındaki artışın hem de enflasyondaki azalmanın çeşitli riskler ihtiva ettiği görüşünde.





Satamayınca mecburi indirim yaptılar





Prof. Güneş VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunarak, “İhracat büyümeyi de yükseltmeli. İç piyasayı mahvedip ithalatı çökertip bir ihracat sağlıyorsak bu sürdürebilir olmaz. Merkez Bankası döviz alımlarıyla kuru tutuyor, ihracat büyümenin lokomotifi ise anlamlı olur. Enflasyondaki düşüş de sürpriz değil. Çünkü kur düştü, petrol fiyatları düştü, çeşitli indirim kampanyaları yapıldı, satıcılar satamadıkları için mecburi indirimler yaptı, portakal gibi tarım ürünlerinde olağanüstü düşüşler var. Ama mesele şu enflasyon kalıcı olarak mı düşüyor yoksa geçici mi? İlelebet indirim yapamazsınız, enflasyon 25’ten aşağıya düşecekti. Ama kısa zamanda 20’nin çok altına kalıcı olarak inemez” dedi.





Hükümet fiyatları baskılıyor





Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Aziz Çelik de işsizlik rakamlarının artış eğilimi sergilediğine dikkat çekiyor. Doç. Dr. Çelik, “Hükümetin fiyatları baskılamaya çalıştığını hissediyoruz. Bugün de birçok yorum bu yöndeydi. Çeşitli indirimlerle enflasyonun yüzde 20’lerde seyredeceğini görüyoruz. Malûm önümüzdeki ay asgarî ücret zammı var. Ücret pazarlıkları yapılacak. Bu nedenle de tüm sektörlerde enflasyonu düşük tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ekonomide bir yavaşlama var, alım gücü düşüyor, bunun işsizlik verilerine yansımasını da görüyoruz. İşsizlikte artış eğilimi var” dedi.