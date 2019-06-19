Samanyolu Haber /Gündem / 'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası /19 Haziran 2019 13:03

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekonomist Evren Devrim Zelyut iktidarın propagandasını yaptığı milli muharip uçak TF-X projesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Muhteşem çöküş, Lale devri bitti" temalı videosunda, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu derin krizi analiz ederken şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi için Lale Devri artık bitti. Yaz döneminde on binlerce vatandaşımızı çok zorlu bir süreç bekliyor olacak. Beni esas üzen ve panikleten nokta, Türkiye'ye dolar kazandıran ihracatçıların en önemli kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi bugün bir video yayınladı ve videoda iktisadi gerçekleri ne kadar ıskaladıklarını ve realiteden kopmuş olduklarını üzülerek görmüş oldum. Bu videoyu hazırlayan TİM, ihracat konusunda bir otorite. Bu kurum ya 2015'ten bu yana yaşadığımız her şeyi yanlış anlamış ya da müthiş bir şekilde seçimlerden önce konuları saptırma telaşına düşmüş. TİM'e bir takım sorular sormamız lazım. 

'DON GÖMLEK ÜRETİYORUZ'

İhracatımıza bakınca, don gömlek üretiyoruz. Son beş yıldır yerimizde sayıyoruz. Bizim ihracatımız düşük ve orta dereceli teknoloji içeren mallarla yapılıyor. Bu malların bile birim değerlerinde çok bariz düşüşler var. Daha çok mal satıp Türkiye daha az para kazanıyor. Hal böyleyken, Türk ihracat birimlerinin bundan haberi yok mu?

Don gömlekten kazandığınız para ile, bilgisayar, uçak, ilaç, kimya, cep telefonu ürettiğiniz ve kazandığınız para ile aynı olur mu? Daha düşük para kazanırsınız. Montaj otomotiv ve don gömlek sattığınız için dolar geliriniz daha az oluyor. Rezervinizde az para var demek bu. Trump bir tweet attığında sizin ekonominiz allak bullak oluyor. 

ALMANYA NEDEN YIKILMIYOR?

Peki Almanya neden yıkılmıyor. Benim takıldığım nokta bu. Merkel ve Trump da kapıştı. Neden Almanya ekonomisine bir şey olmuyor? 

'Aman Türkiye ilerliyormuş da birileri telefon açıp durduralım' diyor? Bunu yaptığınız zaman, sorunun odak noktasını kaçırırız. 

YERLİ UÇAĞIN MAKETİ ALMANYA'DA ÜRETİLDİ

Videoda, 'Türkiye güçleniyor' deniyor? Acaba, adam telefon açıyor ya, 'Türkiye'yi bitirin' diyor. O esnada cep telefonu mu üretiyor? Haberimiz yok. Bilgisayar mı üretti? Haberimiz yok. İki üç tane otomobil mi üretti? Haberimiz yok. Yerli otomobil, Altay tankı üretilecekti. Ne oldu? Yalan oldu. Fransa'ya gönderilen milli muharip uçağın maketi bile Almanya'da üretildi.

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'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

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