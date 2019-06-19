Dünyaya yaklaşan Göktaşı 'Bennu'yu nükleer silahla vurma planı masada

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.







ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.





NTV'nin haberine göre NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.





Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.