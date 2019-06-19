Samanyolu Haber /Dünya / Dünyaya yaklaşan Göktaşı 'Bennu'yu nükleer silahla vurma planı masada /19 Haziran 2019 12:44

Dünyaya yaklaşan Göktaşı 'Bennu'yu nükleer silahla vurma planı masada

NASA göktaşı Bennu'nun fotoğrafını Dubai'deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı.

SHABER3.COM

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyaya yaklaşan Göktaşı 'Bennu'yu nükleer silahla... Sonraki Haber >>

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:54:09