Fransa'da cami önünde silahlı saldırı





Yerel La Provence gazetesinin haberine göre, cami ve bir büfe arasında gerçekleşen saldırıyı bir araçtan inen iki kişi düzenledi. Gazete, silahlı iki kişinin araçtan inerek çevredekilere kurşun sıktığını belirterek, saldırı sırasında cemaatin camiden çıktığını ifade etti.





Maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine 50 metre mesafedeki bir apartman dairesinin ikinci katına da saldıran silahlı kişiler, 4 kişiyi daha yaraladı.





"Terör saldırısı ihtimali devre dışı"





Saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yürütürken, olayın gençler arasında bir hesaplaşma olabileceği üzerinde duruluyor.





La Provence gazetesi, Avignon Savcısı Laure Chabaud'un terör saldırısı ihtimalini devre dışı bıraktıkları yönündeki ifadelerine yer verdi.