Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da cami önünde silahlı saldırı /03 Temmuz 2017 08:41

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

Fransa'nın güneyinde bulunan Avignon kentinin Grange d'Orel Mahallesi'ndeki Rahmet Camisi'nin önünde yerel saatle 22.30 civarında silahlı saldırı düzenlendi.

SHABER3.COM


Yerel La Provence gazetesinin haberine göre, cami ve bir büfe arasında gerçekleşen saldırıyı bir araçtan inen iki kişi düzenledi. Gazete, silahlı iki kişinin araçtan inerek çevredekilere kurşun sıktığını belirterek, saldırı sırasında cemaatin camiden çıktığını ifade etti.

Maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine 50 metre mesafedeki bir apartman dairesinin ikinci katına da saldıran silahlı kişiler, 4 kişiyi daha yaraladı.

"Terör saldırısı ihtimali devre dışı"

Saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı çalışma yürütürken, olayın gençler arasında bir hesaplaşma olabileceği üzerinde duruluyor.

La Provence gazetesi, Avignon Savcısı Laure Chabaud'un terör saldırısı ihtimalini devre dışı bıraktıkları yönündeki ifadelerine yer verdi.
<< Önceki Haber Fransa'da cami önünde silahlı saldırı Sonraki Haber >>

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:00