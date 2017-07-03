KHK ile binlerce aile perişan edildi...

Öncelikle biz masum ve mağdurların sesi olduğunuz için Rabbim sizden ebeden razı olsun. Ben (...)da ikamet eden ve ihraç olan bir sağlık çalışanıyım. 9 aydır işsiz güçsüz boş boş hakkımızda ne karar verilecek onu bekliyoruz. Benim amacım kendimin mağduriyetini anlatmak değil asıl amacım hayat arkadaşım can yoldaşım eşimi anlatmak.





Eşimle 1998’de evlendiğimde eşim ilkokul mezunu bir hanımefendi idi, ama hep ideali okumaktı ve okudu. Bu gün 3 çocuğun yanında 2 lisans diplomalı, öğretmen olabilme hayali olan işsiz bir öğretmen. Eşim en son İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi diplomasını aldı. Öğrencilik dönemleri hep başarılı ve takdir belgeleriyle dolu.





Gelelim bu güne. En son yapılan KPSS sınavından iyi bir puan aldı ve atama yapılacak 2100 öğretmen adayının 1800’lerin içinde biz bu nedenle çok ümitli idik. Fakat herşey bir anda 5 dakikalık mülâkat sonucunda altüst oldu, bizim 73 puanı mülâkatla 55’e düşürdüler. Hem de mülâkatın iyi geçmesine rağmen bir de, bildiğimiz kadarıyla KPSS’de almış olduğun puanın 5 puan yukarısı veya aşağısı uygulanacak denmesine rağmen.





Evet, beni terör yaftasıyla kapı önüne koydun hadi diyelim. Allah (cc) hakkı için eşimin bunda ne suçu var? Kadıncağız yıllarını verdi öğretmen olabilmek için onun ideali vatana, millete hayırlı insanlar kazandırmaktı. Ama sonuç maalesef 5 dakikalık bir adaletsiz mülâkatla uçup gitti. Bize de kader deyip boyun bükmek kaldı. Rabbim her şeyi görüyor ve biliyor tek tesellimiz bu.





Rabbim sizleri dünyada da ahirette de muvaffak eylesin inşaallah. Bizleri duâlarınızda unutmayın.