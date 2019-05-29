Fransa ve Almanya arasında liderlik anlaşmazlığı

Brüksel'de devam eden Avrupa Birliği zirvesi öncesinde görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel fikir ayrılıklarını gideremedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Manfred Weber'i destekliyor. Macron ise daha güçlü isim arayışında. İki ülke Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in koltuğuna kimin oturacağı konusunda anlaşamıyor.





Angela Merkel'in muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik Partisi de (CDU) bu grupta yer alıyor. Avrupa Halk Partisi Avrupa Parlamentosu'nun hala en büyük grubu konumunda bulunuyor. Alman yetkililer bu yüzden Weber'in Avrupa Komisyonu başkanı olması için ısrar ediyor.





Seçimlerden güç kaybederek çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Manfred Weber'in adaylığına sert bir şekilde karşı çıkıyor.





Birçok Avrupalı lider Avrupa Halk Partisi'ni Manfred Weber'in adaylığını geri çekmesi için ikna etmeye çalışıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi başkanı olarak AB'nin gücünü gösterecek sağlam isimlere ihtiyacımız var. Hükümet düzeyinde önemli bir rol oynamamış olan Manfred Weber bu isimler arasında olmamalı " dedi.





İngiltere Başbakanı Theresa May dahil Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları geleneksel partiler için darbe niteliğine olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği kurumlarının başına geçecek isimleri belirlemek için Brüksel'de bir araya gelmiş durumda.





Merkez sağ partileri tek çatı altında toplayan Avrupa Halk Partisi (PPE) Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olmaya devam ediyor ancak seçimlerde 40 sandalye kaybederek büyük düşüş yaşadı. 2014 yılında 221 sandalye kazanan Avrupa Halk Partisi bu kez 180 sandalyede kaldı.





Hollanda ve İspanya'da çok iyi sonuçlar elde etmelerine rağmen Sosyalist ve Demokratlar (S&D) da büyük oy kaybetti. 2014 yılında elde edilen 191 sandalyeden 145 sandalyeye geriledi.





Son 40 yıldır ilk defa Avrupa Halk Partisi ile Sosyalist ve Demokratlar üst düzey görevleri bölüşecek ve programı belirleyecek kadar istikrarlı bir çoğunluk oluşturamadı. Avrupalı liderler tarafından belirlenecek olan yeni Avrupa Komisyonu başkanı Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekecek.





Avrupa Parlamentosu seçimlerini gerçek anlamda kazananlar Yeşiller ve Liberaller oldu.





Avrupa Halk Partisi Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu konumunda bulunuyor. Alman yetkililer bu yüzden Weber'in Avrupa Komisyonu başkanı olması için ısrar ediyor.





Spitzenkadidat (liste başı aday) olarak bilinen sisteme göre en büyük partinin adayı Avrupa Komisyonu başkanı olmalı. 2014 yılında Jean-Claude Juncker bu şekilde göreve getirilmişti.