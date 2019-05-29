Samanyolu Haber /Dünya / Alkışlar "yumurta çocuk" için... /29 Mayıs 2019 13:25

Alkışlar "yumurta çocuk" için...

17 yaşındaki Connolly, 18 Mart'ta Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıların Müslümanların suçu olduğunu söyleyen aşırı sağcı senatör Fraser Anning'in kafasında bir yumurta kırdıktan sonra "yumurta çocuk" olarak anılmaya başlamıştı. "Yumurta Çocuk", kendisine yardım için gönderilen 69 bin 171 doları saldırıda can veren 50 Müslümanın ailelerine bağışladı.

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Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 51 kişinin iki camide katledildiği terör saldırıları hakkındaki açıklamaları sebebiyle bir siyasetçinin kafasında canlı yayında yumurta kıran Avustralyalı lise öğrencisi Will Connolly, saldırıdan etkilenenlere 69 bin 171 ABD Doları (418 bin 303 TL) bağışladı.

17 yaşındaki Connolly, 18 Mart'ta camilere yapılan saldırıların Müslümanların suçu olduğunu söyleyen aşırı sağcı senatör Fraser Anning'in kafasında bir yumurta kırdıktan sonra "yumurta çocuk" olarak anılmaya başlamıştı.

Connolly'nin destekçileri 17 yaşındaki gencin mahkeme masrafları ve alabileceği bir ceza için para toplamaya başlamıştı. 

69 BİN 171 DOLARI BAĞIŞLADI

Bir avukatlık şirketinin dava ile ücretsiz olarak ilgilenme kararı almasının ardından Connolly kendisi için toplanan 69 bin 171 doları Yeni Zelanda'da saldırılarda mağdur olanlara bağışlama kararı aldı.

"Yumurta çocuk" sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Sonunda!!! Birçok bürokratik formalitelerin ardından $99,922.36 Avustralya Doları Christchurch Vakfı ve Mağdur Desteği'ne aktarıldı. Bütün parayı katliamdan etkilenenlere biraz destek sunmak için bağışlama kararı aldım. Para benim değildi. Trajedinin mağdurları, tüm kalbimler umuyorum ki bu size biraz teselli olabilir. Sevgi yaymaya devam edin."

Senatör Anning, ırkçı beyanları sebebiyle yumurtayla protesto edilmişti.

HALK O SENATÖRÜ SANDIKTA CEZALANDIRDI

T24'ün haberine göre Connolly'nin kafasında yumurta kırdığı Senatör Anning, 18 Mayıs'ta yapılan seçimlerde koltuğunu kaybetmişti.
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