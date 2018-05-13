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Fransa Paris'te bıçaklı saldırı... Ölü ve yaralılar var
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Fransa Paris'te bıçaklı saldırı... Ölü ve yaralılar var
/
13 Mayıs 2018 00:08
Fransa Paris'te bıçaklı saldırı... Ölü ve yaralılar var
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.
SHABER3.COM
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar var. Polis saldırganı öldürdü.
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