Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Paris'te bıçaklı saldırı... Ölü ve yaralılar var /13 Mayıs 2018 00:08

Fransa Paris'te bıçaklı saldırı... Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı sonucu bir kişinin öldüğü birden fazla da yaralı olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar var. Polis saldırganı öldürdü.
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