İlk kez oy kullananların yüzde 70'i AKP'ye oy vermeyecek

Fox TV'de, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programında açıklamalarda bulunan Gezici, AKP'nin panik halinde olduğunu, ilk kez oy kullanma hakkına sahip olacak genç kitlenin ise, tercihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olmayacağını belirtti.



Canlı yayın sırasında, muhtemel seçim sonuçlarına dair son araştırmayı açıklayan Gezici, gençlerin yüzde 55'inin Meral Akşener'e oy vereceğini ifade etti.

AKP seçmeninin yüzde 40'ının ekonomik sorunlarının kaynağı olarak AKP'yi gördüklerine dikkat çeken Gezici, Türkiye'de bulunan üç milyondan fazla Suriyeli mülteciyi sorun olarak görenlerin büyük bir bölümünü de AKP'li seçmenin oluşturduğunu aktardı.

AKP'de panik havasının hakim olduğunu savunan Gezici, gençlerin AKPden giderek uzaklaştığını dile getirdi.





Erdoğan'ın gençler üzerine son bir haftada önemli açıklamalarda bulunduğunu aktaran Gezici, 16 Nisan'da da ilk defa sandığa giden gençlerin yüzde 61 ila 62'sinin AKP'ye oy vermediğini hatırlattı.





18-27 yaş arasındaki gençlerin, yüzde 64'ünün AKP'ye oy vermeyi düşünmediğini ifade eden Gezici, ümitsizliğin dibe vurduğu bir dönemde umut arayan bir kitlenin bulunduğunu ve Akşener'in modern, cumhuriyetçi kadın görüntüsünün gençleri etkilediğini ifade etti.





Gençlerin neden CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye değil de Akşener'e oy vermeyi düşündükleri ile ilgili soruya ise, Gezici, "Denenmemiş bir siyasetçi olarak görüyorlar Akşener'i. CHP liderliğine birçok kez adaylığını koyarak kaybeden bir isim Sayın İnce. Bu gençlerde, 'o seçimleri kazanamadı, bunu da kazanamaz' algısı yaratıyor. Z kuşağının davranışları çok farklı" yanıtını verdi.





Gezici, 9 Mayıs tarihli Twitter paylaşımında da, AKP-MHP ittifakının halihazırda yüzde 48 bandında olduğunu belirtmişti:





"Ak Parti ve MHP 1 Kasımda %62 aldılar şuan toplamı %48’i zor buluyor. -%14 puan kayıp var. İktidar MHP ile iş birliğine rağmen meclis çoğunluğunu kaybetti. AK Parti, MHP siz sürece girseydi meclis çoğunluğunu elde eder ve HDP’yide baraj altı bırakarak 380 Mv ulaşabilirdi."