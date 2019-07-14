Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Kurtuluş Günü'nde Macron protestosu /14 Temmuz 2019 22:36

Fransa Kurtuluş Günü'nde Macron protestosu

Fransa'nın en önemli ulusal bayramı Bastille Günü'nde düzenlenen askeri törenin görkemini, Macron'a yönelik yuhalamalar ve istifa çağrıları bastırdı.

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Fransa’da Sarı Yelekler protestoları 35. haftayı devirirken, en önemli ulusal bayram da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto platformuna dönüştü.

Sputnik’teki habere göre başkent Paris’teki görkemli askeri geçit töreni öncesi Macron’u yuhalayan protestocular, cumhurbaşkanlığından istifasını talep etti.

Macron diğer Avrupalı liderlerin de katılımıyla askeri geçit töreni sırasında gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ama protestolar bütün sesleri bastırdı.

Tören sonrası Champs Elysees’yi işgal ederek Macron’u protesto eden eylemcileri dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz kullandı.Eylemciler sokaklara konulan bariyerleri yıkıp barikat kurarak Sarı Yelekler hareketinin sloganlarını attı.

Polisle eylemciler arasındaki çatışmalarda yaralananlar oldu.
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