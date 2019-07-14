Müebbet alan öğrencinin feryadı

15 Temmuz'un ardından, çoğu 19-22 yaş aralığında olan yüzlerce askeri öğrenci müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ailelerin bu konudaki talepleri ve sesleri ise görmezden gelindi.







Yalova’da eğitim gören yaklaşık 350 askeri öğrenci 15 Temmuz için Yalova’dan İstanbul’un beş farklı bölgesine getirildi. O gece silahları ile birlikte teslim olan çok sayıda askeri öğrenci, şu an cezaevinde.





O öğrencilerden biri Silivri Cezaevi’nde kalan Özer Kesici.





Kesici, "Çölde bir damla su, yaşanmamış diyaloglar" başlıklı mektubunda içinde bulunduğu durumu şu satırlarla anlatıyor:





"Temmuz'un harareti koyu bir zehir gibi kanımda dolaşıyor. Adımın okunduğunu duyuyorum ve seçilmiş olmanın haklı gururu ile bir adım öne çıkıyorum. Tam hedefin ortasına düşeceğim bilinmeze doğru yolculuğum başlıyor.





Kelimeler büyüyor ağzımda, ruhum acıyor. Şimdi tam bu olduğum yerden geriye doğru dönüp bakması çok zor geliyor. Toy ve uçarı olmam gereken bu günlerde, bir Atlas gibi yüklendiğim dertler altında nefesim kesiliyor. Ağlanacak, sızlanacak, isyan edecek zamanımızın bile olmaması, gözlerimizde hep bir buğu, dudaklarımızda hep bir burukluk olmasına neden oluyor.





Ortak bir paydamız olduğunu anlatmaya çalışan zorunlu kader arkadaşıma yaban gözlerle bakıyorum. Teselliye ihtiyacım yok. Sadece bana ne olduğunu - biliyorsa eğer- anlatmasını istiyorum. Bin küsur gündür sonsuzluk istasyonunun sabit görevlileriyiz. Bizden başka herkes masum ve aslında bizlerin ne kadar özel insanlar olduğumuz iltifatlarından da boğulmuş durumdayız. Savunulmadığımız, yalnız yapayalnız kaldığımız ve yok sayıldığımız gerçeğinin kıskacında bir umut, bir ışık arıyorum. "



