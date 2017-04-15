Fransa, başkanlık seçimlerinde tam olarak 4'e bölündü

Fransız Le Monde gazetesi için Ipsos-Sopra Sterna tarafından yapılan ankette hem merkezin adayı Emmanuel Macron hem de aşırı sağcı Marine Le Pen'in ilk turdaki oy oranı yüzde 22 çıktı.







Yine aynı ankete göre, aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon'un oy oranı yüzde 20, muhafazakar François Fillon'unki ise yüzde 19.





İlk dört sırayı paylaşan adayların arasında sadece yüzde 3'lük bir fark bulunuyor ve bu da anketin hata payı içerisinde yer alıyor.



