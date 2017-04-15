Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP, millet kılığına girmiş devlettir' /15 Nisan 2017 15:32

'AKP, millet kılığına girmiş devlettir'

KHK ile ihraç edilen 330 akademisyen arasında yer alan Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, MedyaScope'ta referandumla ilgili soruları cevaplandırdı.

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Prof. Dr. Taşkın, AKP'yi "millet kılığına girmiş devlet" olarak tanımladı.

Taşkın'ın değerlendirmesi şöyle: "Nedir AKP'nin bugün oturduğu yer? Ben buna, 'millet kılığına girmiş devlet'tir (diyorum) ama millet gibi hareket ediyor. İnanılmaz bir şey. Yapılan tercih de şudur: Eski fren ve denge mekanizmalarını devlet getiriyordu Türkiye'de. Mesela, cumhurbaşkanlığı hep vesayetçi sistemde olacaktı diye bir algı vardı. Onu dümdüz ettiler. Onun yerine de şöyle bir algıya kapıldılar: Kontrolsuz bir şeklide bizi hiç kimse denetlemezse 10 ya da 15 yılda siyasi, iktisadi, kültürel bütün alanları biz alabiliriz diye bir görüşe kapıldılar. Bunun arkasında materyalist bir kaygı da var. Bu, eşitsizlik üreten bir sistemi daha eşitsizlik üreden bir sistemle ikame etmeye çalışıp mevcut hiyerarşileri ve adaletsizlikleri (görmezden gelip) yeter ki bisten olsun (diyen) bir bakış." (Yeni Asya)
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