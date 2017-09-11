Samanyolu Haber /Gündem / Frankfurt havalimanında biber gazlı saldırı /11 Eylül 2017 13:44

Frankfurt havalimanında biber gazlı saldırı

Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda, biber gazı saldırısı gerçekleşti.

SHABER3.COM

Almanya'nın en önemli havalimanları arasında yer alan Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda, biber gazı saldırısı gerçekleşti. Alman Polisi ilk açıklamasında olayın terör saldırısı olmadığını 37 yaşındaki bir yolcunun etrafa biber gazı sıktığını belirtti. Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken Terminal 1 binası 90 dakika boyunca boşaltıldı. Saldırganın psikolojik problemleri olduğu açıklandı.   Gazdan etkilenen yolcular tedavi altına alındı.. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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