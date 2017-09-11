Samanyolu Haber /Politika / MHP'den 300 kişi istifa etti /11 Eylül 2017 13:42

MHP'den 300 kişi istifa etti

Niğde'de aralarında eski milletvekillerinin de bulunan 300 kişi MHP'den istifa etti.

SHABER3.COM

MHP eski milletvekilleri Mümin İnan, Vedat Bayram ile MHP üyeliğinden istifa eden grup basın toplantısı düzenledi. Grup adına açıklamada bulunan MHP Niğde İl Yöneticisi Hakan Tereci, Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere MHP'den 300 kişinin istifa ettiğini söyledi. Tereci, açıklamasında şunları söyledi:

"Meral Akşener ve yol arkadaşlarının haksız bir biçimde MHP'den ihraç edilmesi sonucunda Türk siyasetine yeni alanlar açmak için yeni bir partinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yeni partinin kurulmasını milletimiz arzu etmiş ve partiyi yine milletimiz kurmaktır. Yeni partimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine bağlı olacağına inancımız tamdır. Kötü yönetimler neticesinde ayrışan ve birbirinden uzaklaşan toplum fertlerinin yeniden ortak paydamız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti noktasında buluşturmak ana hedefimiz olacaktır. Bizler MHP'de siyaset yapan insanlar olarak Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere istifa ediyoruz."
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