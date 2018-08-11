Samanyolu Haber /Medya / Fox TV Ankara Temsilcisi bıraktı /11 Ağustos 2018 11:58

Fox TV Ankara Temsilcisi bıraktı

Fox TV'nin Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt görevinden ayrıldı

SHABER3.COM

Uzun yıllardır FOX TV 'nin Ankara temsilciliğini yapan gazeteci emekliliğini isteyerek kanalla anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Sedat Bozkurt'un yerine FOX TV'nin Ankara haber müdürü Tülay Öçten getirildi.
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