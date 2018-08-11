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Fox TV Ankara Temsilcisi bıraktı
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Fox TV Ankara Temsilcisi bıraktı
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11 Ağustos 2018 11:58
Fox TV Ankara Temsilcisi bıraktı
Fox TV'nin Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt görevinden ayrıldı
SHABER3.COM
Uzun yıllardır FOX TV 'nin Ankara temsilciliğini yapan gazeteci emekliliğini isteyerek kanalla anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Sedat Bozkurt'un yerine FOX TV'nin Ankara haber müdürü Tülay Öçten getirildi.
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