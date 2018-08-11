Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de panik... Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü /11 Ağustos 2018 11:55

ABD'de panik... Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

ABD'de bir havayolu çalışanı, uluslararası bir havalimanında bir uçağı çalıp havalandırdı. Jetlerin peşinden havalandığı uçak daha sonra yere çakıldı

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Böyle bir güvenlik açığı karşısında şoke olan yetkililer, söz konusu çalışanı uçağı indirmeye ikna edemeyince jetler kaçırılan uçağın peşine düştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın bir ada yakınlarında suya çakıldığı görüldü.

ABD'de dün askeri jetler, Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'ndan uçak çalan bir havayolu çalışanı için havalandı. İki F-15'in peşine düştüğü uçak nüfusun fazla olmadığı bir adanın çok yakınında düştü. Pierce County Şerifi, olayın bir terör eylemi olduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını, mekanikerin intihara meyilli olduğu ve tek başına hareket ettiğini açıkladı.

Alaska Havayolları'nın işlettiği Horizon Air, dün yerel saatle 20.00 sularında havayolu çalışanlarından birinin, Q400 tipi bir boş uçağı uçuş yetkisi olmadan havalandırdığını rapor etti. Kimliği açıklanmayan 29 yaşındaki mekaniker, havadayken kule tarafından ikna edilmeye çalışıldı ama çabalar sonuç vermedi, iki F-15 savaş jeti de uçağı takibe aldı.

Havada tuhaf akrobatik hareketler yapan uçak, askeri bir tesis yakınlarında bulunan Ketron Adası'nın güneyinde düştü. Paylaşılan ses kayıtlarına göre uçak düşmeden önce ne kadar yakıt kaldığı konusunda endişelenmeye başladığı duyulan mekanikerin hayatta kalıp kalmadığı ise açıklanmadı.

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