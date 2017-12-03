Flynn hakkında ‘yanlış bilgi’ veren muhabiri uzaklaştırdılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn mahkemeye çıkarıldığı sırada Flynn'in Trump aleyhine konuşacağını duyuran ABC, başmuhabiri Brian Ross'un 'Flynn'in seçim kampanyası sırasında Trump'ın kendisinden Rus yetkililerle temasa geçmenin yollarını bulmasını talep ettiği yönünde ifade vereceğine' dair haberi için 'ciddi hata' dedi. ÜCRETSİZ UZAKLAŞTIRMA

Kanal ''Yaptığımız ciddi hata için derinden üzgünüz ve özür diliyoruz. Özel yayın sırasında Brian Ross'un verdiği haber bizim editoryal standartlar incelememizden tümüyle geçirilmeden yayına konuldu. Derhal Brian Ross'u bir aylığına ücretsiz uzaklaştırdık'' açıklaması yaptı.





KAMPANYA DEĞİL, BAŞKANLIK DÖNEMİ

Haberle ilgili düzeltmede 'Trump'ın Flynn'den Rus yetkililerle temasa geçmenin yollarını bulmasını talep etmesinin' kampanya dönemine değil, başkan olduğu zamana denk geldiği kaydedildi. İlk iddiayı aktaran kaynağın daha sonra duruma 'kampanya sırasında Flynn'den Rusya ile ilişkileri düzeltmenin, IŞİD'e karşı birlikte mücadelenin yollarını bulması istendi' diye açıklık getirdiği ifade edildi.