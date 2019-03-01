Samanyolu Haber /Medya / Flash TV siyasi baskıdan bunaldı: Yayınlarımıza ara veriyoruz /01 Mart 2019 02:26

Flash TV siyasi baskıdan bunaldı: Yayınlarımıza ara veriyoruz

20 yıllık Bursa’daki binasının yıkım kararının ardından Flash TV yayınlarını durdurma kararı aldı.

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Türkiye’nin ikinci özel televizyon kanalı olan Flash TV, yayınlarına perşembe gecesinden itibaren iki ay süre ile ara verme kararı aldı.

TürkTime sitesinden Talat Atilla, kısa süre önce 20 yıllık Bursa’daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV kapanacağı duyumunu alınca kanalın tepe yöneticisini aradığını belirtti.

Atilla, Flash TV’nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisinin söylediklerini şöyle aktardı:

“Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık.”
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