313 bin Suriyeli ülkesine döndü

Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Şanlıurfa İl Müdürlüğünce organize edilen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 11'incisi Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-11" programında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de 192 farklı milletten 4,7 milyon yabancının bulunduğunu belirterek, bunların 3,6'sının Suriyeli olduğunu aktardı.





Her göçün bir hikayesi olduğunu, Suriyelilerin de ülkelerindeki iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:





"Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalmıştır. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğimiz, Osmanlı İmparatorluğu zamanında aynı kültürü, tarihi, dini paylaştığımız sizlere karşı yürüttüğümüz hizmetler, insani ve dini sorumluluğumuz olduğu kadar aynı zamanda tarihsel sorumluğumuzun gereğidir. Halihazırda Suriye'den ülkemize gelenlerin yüzde 62'si bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun hamisi altında olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde deklare edilen Misakı milli sınırları içerisinden gelmiştir. Suriyelilerin güvenlik ve can meselesi, Türkiye'nin de güvenlik ve bütünlük meselesidir. Güvenlik güçlerimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını gerçekleştirerek ülkesine dönmek isteyenlere güvenli alan oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de gerçekleştirdiği huzur ve güvenli bölge operasyonları sonrasında günümüze kadar toplam 313 bin 213 Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yapmıştır".