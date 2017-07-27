Flaş! Yıldırım Alman şirketlerine OHAL'i kaldırma sözü mü verdi?

Başbakan Alman şirketlerine ne söyledi?





Geçen hafta İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan ve altısı tutuklanan aktivistlerden birinin Alman olması, Türkiye Almanya ilişkilerinde gerilime neden olmuş, Alman yetkililer işleme sert tepki göstermiş, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garanti altına alabileceğimizi bilmiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Başbakanlık kaynakları, Başbakan Binali Yıldırım’ın Türkiye’de büyük yatırımları olan Alman şirketlerin yöneticisiyle bugün sabah Çankaya Köşkü’nde bir araya geldiğini duyurdular.





Kaynaklar Yıldırım’ın davetinde temsil edilen şirket ve kurumlar arasında, Bosch, Siemens, Mercedes, Metro Grup, Thyssen Krupp, Frankfurt Messe, Statkraft, Krone, BASF, PWC, Media Markt ve EBRD’nin bulunduğunu da bildirdiler. Yıldırım ile Alman şirket yöneticilerinin toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de katıldı.





‘İLİŞKİLERİN KALICI OLARAK OLUMSUZ OLMASI AKLA ZİYAN’





Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmaların yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Almanya gerilimine ilişkin, “Yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada eleştiriye tabi tutulması bu ilişkilerden bedel ödemesi asla düşüneceğimiz bir şey değil. Başından beri biz şunu söylüyoruz; Almanya ile ilişkilerimizin çok kökü bir geçmişi var. Orada yaşayan 3 buçuk milyon vatandaşımız aynı zamanda bir kısmı da Alman olan vatandaşlarımızı düşündüğümüzde Almanya ile ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyretmesi akla ziyan bir iştir hem Almanya hem Türkiye açısından. Ülkelerimize kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Kesinlikle resmi kurumlarımız nezdinde böyle bir soruşturma yok. Ülkeler arasında husumet olmaz. Ülkeler arasında dostluk da husumet de gelip geçicidir. Bunun hasar bırakmadan yönetilmesi de siyasetçilerin en önemli sorumluluğundadır. Bu konuda biz, ilişkilerde gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz” dedi.





SİZİ BU ÜLKENİN ŞİRKETİ OLARAK GÖRÜYORUZ







Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: Sizin bu yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Açık söylüyoruz biz sizi Alman şirketi olarak görmüyor bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Bu ülkenin kanununa göre çalışıyorsunuz. Bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor. ”





Yıldırım geçen hafta yaptığı açıklamada, “Almanya Türkiye ilişkilerinin zarar görmesinin iki ülkeye de yararı yok. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalar yapılmamalı” demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Salı günü yaptığı açıklamada, “İş dünyasından gelen sinyaller Alman firmaların yeni yatırımlarının sürdüğünü gösteriyor. Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılır ve siz kaybedersiniz” diyerek Alman yetkililere tepki göstermişti.





OHAL İLE İLGİLİ BİR TAKIM YENİ DÜZENLEMELER OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ







Toplantıya katılan bir başka iş adamı ise toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin sonbaharda olumlu şeyler olacağını söylediğini ifade ederken, “Olumlu beklentimiz hukuki yönden de olabilir. OHAL ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Detay vermedi sayın Bakanımız. Ama sonbahara kadar olumlu gelişimler olabileceği müjdesini verdi detay vermedi. Tahminim sadece. İletişimde sorunlar oldu. Kendimizi doğru dürüst izah edemediğimiz konusu üzerinde duruldu. Bunu gidermek için bazı tedbirlerin alınması görüşüldü.”