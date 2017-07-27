Samanyolu Haber /Gündem / F...'de sıradan insanların üzerine gidiliyor şikayetleri var /27 Temmuz 2017 15:52

F...'de sıradan insanların üzerine gidiliyor şikayetleri var

Erdoğan, kabine üyeleri ve milletvekilleri ile yaptığı toplantıda “F... ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin olduğunu" söylediği belirtildi.

Başbakan Erdoğan'dan cadı avı itirafı

Erdoğan: F... ile mücadelede şikayetler var

AKP Genel Başkanı Erdoğan, parti genel merkezinde kabine üyeleri ve AKP milletvekilleri ile yaklaşık 50 dakika süren bir toplantı yaptı. Erdoğan’ın teşkilatlara yönelik, “Teşkilatta ahenk ve saygı esastır. Kongre sürecine milletvekilleri müdahil olmamalı değişse de değişmese de teşkilatla ortak hareket etmeli. 

YORULANLAR BIRAKSIN

AK Parti’lilerin vazifesini en iyi şekilde yapması çok önemlidir. Bu bakımdan teşkilatlarda yorulan, devam etmek istemeyen dava idrakini yitiren varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşlara bıraksın. Yorulanla devam etmek eşyanın tabiatına aykırı” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gündemi de Cemaat'e yönelik cadı avıydı.

Geçmişte 'Cadı avıysa cadı avı yapacağız' dediğini unutan Erdoğan operasyonları yapan yargı mensupları ve polisleri satma sinyali verdi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “‘F... ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetler var, dikkate alın. F... ile mücadele sonuna kadar devam edecek” dediği öğrenildi. 

OHAL'in ise yabancı yatırımlar için bahane olamayacağı kaydedilerek, vakti gelince bahanenin ortadan kaldırılacağına işaret edildi.


<< Önceki Haber F...'de sıradan insanların üzerine gidiliyor şikayetleri var Sonraki Haber >>

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:23:58