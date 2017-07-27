F...'de sıradan insanların üzerine gidiliyor şikayetleri var

Erdoğan: F... ile mücadelede şikayetler var





AKP Genel Başkanı Erdoğan, parti genel merkezinde kabine üyeleri ve AKP milletvekilleri ile yaklaşık 50 dakika süren bir toplantı yaptı. Erdoğan’ın teşkilatlara yönelik, “Teşkilatta ahenk ve saygı esastır. Kongre sürecine milletvekilleri müdahil olmamalı değişse de değişmese de teşkilatla ortak hareket etmeli.





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AK Parti’lilerin vazifesini en iyi şekilde yapması çok önemlidir. Bu bakımdan teşkilatlarda yorulan, devam etmek istemeyen dava idrakini yitiren varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşlara bıraksın. Yorulanla devam etmek eşyanın tabiatına aykırı” dediği öğrenildi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gündemi de Cemaat'e yönelik cadı avıydı.





Geçmişte 'Cadı avıysa cadı avı yapacağız' dediğini unutan Erdoğan operasyonları yapan yargı mensupları ve polisleri satma sinyali verdi.





AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “‘F... ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikayetler var, dikkate alın. F... ile mücadele sonuna kadar devam edecek” dediği öğrenildi.





OHAL'in ise yabancı yatırımlar için bahane olamayacağı kaydedilerek, vakti gelince bahanenin ortadan kaldırılacağına işaret edildi.







