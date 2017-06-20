Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Ülker'in 220 milyon dolarlık satışına 3 yıl sonra inceleme /20 Haziran 2017 13:38

Flaş! Ülker'in 220 milyon dolarlık satışına 3 yıl sonra inceleme

Rekabet Kurulu Yıldız Holding'in Fransızlara sattığı Dosu Maya'nın satışını yeniden incelemeye aldı.

SHABER3.COM

Dosu Maya’nın satışına inceleme

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı: Dosu Maya Mayacılık A.Ş.'nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından devralınması işlemine, yapılan nihai inceleme sonucunda, 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile taahhütler çerçevesinde koşullu izin verilmiştir. Takiben Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E., 2017/172 K. sayılı kararı ile bahse konu Kurul kararı iptal edilmiştir. İptal kararının gerekçesinde belirtilen rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik olarak, söz konusu devralma işlemi Rekabet Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yeniden nihai incelemeye alınmıştır.
Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun'un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir.

1993 YILINDA KURULDU

Dosu Maya Mayacılık A.Ş. 1993 yılında Kırklareli'de kuruldu ve 1994 yılında üretime başladı. 2010 yılında Yıldız Holding ve Doruk Group ortaklığı ile alındı. 2013 yılı başında tamamen Yıldız Holding bünyesine geçti. 29 Aralık 2014 tarihinde'de Fraznsız Lesaffre tarafından satın alındı.Şirketin bünyesinde 200'den fazla çalışanı bulunuyor.
<< Önceki Haber Flaş! Ülker'in 220 milyon dolarlık satışına 3 yıl... Sonraki Haber >>

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...

Saray'ın danışmanı S.Arabistanı tehtit etti...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:15