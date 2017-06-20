Samanyolu Haber /Dünya / Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi /20 Haziran 2017 13:16

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Kosta Rika Devlet Başkanı Rivera gazetecilere demeç verdiği sırada ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Kosta Rika Devlet Başkanı Luis Guillermo Solis Rivera gazetecilere demeç verirken başına ilginç bir olay geldi.

Rivera, ağzına aniden kaçan yaban arısını yedi.
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Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

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