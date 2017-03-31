Samanyolu Haber /Gündem / FLAŞ... Savcı 13 gazeteci için tahliye istedi /31 Mart 2017 12:12

FLAŞ... Savcı 13 gazeteci için tahliye istedi

15 Temmuz sonrası tutuklanan gazetecilerin duruşmasında bugün tutuklu 25 gazeteciden 13'ünün tahliyesi talep edildi

SHABER3.COM

Duruşma savcısı tutuklu yargılanan 25 gazetecinin 13'ünün tahliyesi yönünde mütalaa verdi.
Tahliyesi talep edilen gazetecilerin isimleri şöyle:
Hüseyin Aydın, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Erkan Acar, Abdullah Kılıç, Murat Aksoy, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Atilla Taş, Ali Akkuş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu
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